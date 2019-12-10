"ارتفاع مؤقت في الحرارة".. الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس الثلاثاء (بيان بالدرجات)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، الثلاثاء، ارتفاعًا طفيفًا ومؤقتًا في درجات الحرارة ليسود طقس دافىء على جميع الأنحاء نهارا بارد ليلا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية.

كما تقل الرؤية في الشوائب العالقة نهارًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على غرب البلاد، تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، كما تنشط على غرب البحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة ومع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، الثلاثاء، على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 15 24

شبين الكوم 15 24

طنطا 14 23

دمنهور 16 23

الإسكندرية 15 24

بلطيم 16 23

مطروح 14 24

السلوم 14 23

سيوة 09 25

بورسعيد 15 24

دمياط 14 24

الزقازيق 14 24

الإسماعيلية 12 25

السويس 14 25

العريش 13 24

رفح 12 24

رأس سدر 15 25

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نخل 07 22

نويبع 16 26

طابا 11 23

كاترين 05 18

الطور 15 25

شرم الشيخ 17 25

الغردقة 16 26

مرسى علم 17 26

الفيوم 14 24

بنى سويف 13 24

المنيا 10 24

أسيوط 10 25

سوهاج 13 26

قنا 13 26

الأقصر 12 25

أسوان 13 26

أبوسمبل 13 25

الوادى الجديد 10 26

شلاتين 17 27

أبو رماد 17 26

حلايب 19 25

رأس حدربة 19 25