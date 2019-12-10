أول تعليق من رئيس حي حلوان بعد إقالته وتحويله للنيابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال اللواء محمد عبدالحميد، رئيس حي حلوان، إنه لم يبلغ رسميًا بقرار إقالته من منصبه، مضيفًا: "ما أعرفش أي حاجة ومحدش بلغني بحاجة".

وأضاف عبدالحميد، في أول تصريح بعد قرار إقالته، الاثنين: "أثار أحد الإعلاميين اليومين الماضيين مشكلات في حلوان، ولخص حديثه حول أحد الأنفاق ووجود مباني بجوار أحد أبراج الضغط العالي، وأقول إني أنا بقالي سنة فقط في رئاسة حي حلوان والمشكلات التي تحدث عنها الإعلامي بقالها سنين".

وتابع: "بالنسبة لمشكلة النفق فهو نفق ضيق في عزبة الوالدة بحي حلوان، وكان هناك خطة لتطويره، وبالنسبة للمباني فهي متواجدة منذ سنين بجانب أبراج الضغط العالي، أنا بسأل هو أنا اللي عملت النفق ضيق ؟!، كمان كان في مصرف الناس بترمي فيه زبالة تابع لوزارة الري مش تباعنا".

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وكان اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أصدر قرارًا بإقالة كل من رئيسي حي المرج وحلوان بمحافظة القاهرة نظرًا لتدني مستوى النظافة وتراكم أكوام القمامة في بعض المناطق والأهمال الذي تشهده تلك الأحياء وشكاوي المواطنين من تدني مستوى الخدمات المقدمة اليهم.

كما أصدر شعراوي قرارًا بنقل رئيسي أحياء المرج وحلوان الي الديوان العام للمحافظة وإيقافهم عن العمل وعزلهم من الوظيفة القيادية وتحويلهم إلي النيابة الادارية للتحقيق ، كما أصدر اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة قراراً بتكليف سكرتيري رئيسي حي المرج وحلوان بتسيير العمل لحين تعيين رؤساء جدد.

وكان برنامج "على مسئوليتي"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، علي قناة "صدى البلد" قد عرض اليوم تقريرًا مصوراً حول تدني مستوى النظافة في أحياء المرج وحلوان بالقاهرة وتراكم كميات كبيرة من القمامة في أماكن كثيرة بحلوان والمرج وشكاوي المواطنين من سوء مستوى الخدمات.​