أخبار مصر | طبيب شريف مدكور يكشف سر إصابته بمرض خطير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طبيب شريف مدكور يكشف سر إصابته بمرض خطير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صدم الإعلامي شريف مدكور محبيه ومتابعيه عقب إعلانه إصابته بمرضٍ جديد سيحرمه من تحية محبيه، ويُجبره على ارتداء كمامة خلال الفترة المُقبلة.

وتابع مدكور خلال فيديو بث مباشر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "لم ألتزم بتعليمات الأطباء المعالجين خلال فترة علاجي، وكنت أمارس حياتي بشكلٍ عادي رُغم ضعف مناعتي بسبب العلاج الكيماوي".

ووجه مدكور نصيحة لمرضى السرطان، بضرورة اتباع تعليمات الأطباء المعالجين، لافتًا إلى أن درجة حرارته بلغت 39.5، واحتاج إلى نقل كيس من الدّم بعد تدهور حالته الصحية، نتيجة الإصابة بفيروس نادر في الدم، متابعًا: "بلاش تبوسوا بعض وتحضنوا بعض، أنا هلبس كمامة الفترة الجاية، وهبطل أسلم على أي حد خلال المرحلة المقبلة".

في سياق مُتصل، كشف الدكتور شريف عبدالحليم؛ عضو الفريق الطبي المعالج لشريف مدكور، تطورّات حالته الصحية، لافتًا إلى أن الإعلامي تحسّن كثيرًا، ودرجة حرارته الآن أصبحت 38.

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وحول إصابة شريف مدكور بفيروس نادر في الدّم، كشف عضو الفريق الطبي المعالج للإعلامي شريف مدكور، أن الفيروس الذي أصاب مدكور هو فيروس الإنفلونزا العادي، مؤكدًا على أن المضاعفات التي تعرّض لها شريف مدكور جاءت نتيجة ضعف مناعته بعد خضوعه للعلاج بالكيماوي لفترة طويلة.

وأوضح عبد الحليم أن إصابة شريف مدكور بهذا النوع من الفيروسات، لن يؤثر مطلقًا على بروتوكول علاجه، مؤكدًا على أن شريف مدكور أنهى علاجه، وهو الآن في طور النقاهة.

ووجه شريف عبدالحليم نصيحة لمرضى السرطان قائلًا: "يجب أن تبتعدوا عن الأماكن المزدحمة، والسلام والتقبيل الزائد عن اللزوم"، نظرًا لأن العلاج الكيماوي يُضعف مناعة الجسم، ما يجعله أقل مقاومة للمرض.