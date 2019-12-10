أخبار مصر | وزير الشباب السبب.. تعرف على سر إقالة رئيس حي المرج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الشباب السبب.. تعرف على سر إقالة رئيس حي المرج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مصدر مسئول بحي المرج، أن قرار إقالة رئيس حي المرج، جاء بعد الزيارة الأخيرة لوزيرة الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، منذ أيام، لافتتاح المركز الأوليمبي بالحي، حيث فوجئ بمستوى النظافة المتدني أمام نادي المرج الرياضي وبعض المناطق المجاورة.

وأضاف المصدر الذي رفض ذكر اسمه، أن العديد من أعضاء مجلس الشعب تقدموا بشكوى ضد رئيس الحي بسبب عدم الارتقاء بالمستوى المطلوب في قطاع النظافة.

ونوه المصدر بأن العديد من أهالي المنطقة نشروا صور لمخلفات كثيرة على كوبري المرج الجديد بمواقع التواصل الاجتماعي، والتي أدت إلى تزحلق الدراجات النارية ووقوع حوادث جسيمة أعلى الكوبري.

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وكان اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أصدر قراراً بإقالة كل من رئيسي حي المرج وحلوان بمحافظة القاهرة نظراً لتدني مستوي النظافة وتراكم أكوام القمامة في بعض المناطق والأهمال الذي تشهده تلك الأحياء وشكاوي المواطنين من تدني مستوي الخدمات المقدمة اليهم.

كما أصدر شعراوي قرارًا بنقل رئيسي أحياء المرج وحلوان الي الديوان العام للمحافظة وإيقافهم عن العمل وعزلهم من الوظيفة القيادية وتحويلهم إلي النيابة الادارية للتحقيق.

وكلف اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، سكرتيري رئيسي حي المرج وحلوان بتسيير العمل لحين تعيين رؤساء جدد.

كما أعطى اللواء خالد عبدالعال مهلة ١٠ أيام لسكرتير رئيس حي حلوان والشركة المسؤولة عن خدمات النظافة بالحي لتحسين مستوي النظافة، كما أعطي محافظ القاهرة مهلة ١٥ أيام لسكرتير رئيس حي المرج لتحسين مستوى النظافة وازالة القمامة المتراكمة في عدد من الشوارع.