أخبار مصر | تعطل أشعة الرنين بمستشفى الدمرداش ومشاجرات بين المرضى والموظفين (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعطل أشعة الرنين بمستشفى الدمرداش ومشاجرات بين المرضى والموظفين (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعطل جهاز أشعة الرنين،

شهدت وحدة الأشعة الخارجية بمستشفى الدمرداش، مساء اليوم،مما أدى إلى تكدس ووقف علاج المرضى المتوافدين على المستشفى.

وشهدت المستشفى مشاجرات وتراشق بالألفاظ بين المرضي وذويهم والموظفين العاملين بالمستشفى، أدى إلى تدهور حالة مرضى الرعاية المركزة.

