أخبار مصر | السبت.. "المصرية للقانون الدولي" تنظم ندوة بعنوان "الأبعاد السياسية والقانونية لقرار الكونجرس الأمريكي بمذابح الأرمن"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السبت.. "المصرية للقانون الدولي" تنظم ندوة بعنوان "الأبعاد السياسية والقانونية لقرار الكونجرس الأمريكي بمذابح الأرمن" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقيم الجمعية المصرية للقانون الدولى، مساء السبت 14 ديسمبر 2019، الساعة السادسة مساءً، ندوة بعنوان "الأبعاد السياسية والقانونية لقرار الكونجرس الأمريكى بمذابح الأرمن" يشارك فيها كل من الدكتور سعيد سليم جويلى أستاذ القانون الدولي، والدكتور محمد رفعت الإمام أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر وعميد آداب دمنهور الأسبق، تحت رعاية الدكتور مفيد شهاب أستاذ القانون ووزير التعليم العالي الأسبق ورئيس مجلس إدارة الجمعية.

وتعد الإبادة الأرمنية أضخم الجرائم الإنسانية فى العصر الحديث، ووقعت المذابح على يد النازى العثمانى عبر موجات مؤلمة اولها عهد السلطان عبد الحميد الثاني فى الربع الأخير من القرن التاسع وآخرها عهد الاتحاد والترقى فى الربع الأول من القرن العشرين.

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وتعد مصر المحروسة عبر قنواتها الرسمية وغير الرسمية أحد أهم الدول التى قصدها الأرمن خلال حدوث المذابح وكذلك فقد تبنت صحفها القضية منذ نشأتها وحتى وادها.

وتتفرد مصر بوجود اكاديميين متخصصين فى هذا الشأن يعد ابرزهم بل اهمهم د. محمد رفعت الإمام الذى أسس مدرسة للدراسات الأرمنية متفردة فى العالم العربى.

وتأتي الندوة فى إطار أنشطة الجمعية ضمن موسمها الثقافى، نظرا لما يمثله الاعتراف الأمريكى من نقطة تحول محورية فى مسار العلاقات الدولية فى الشرق الأوسط، كذلك فقد سبق الاعتراف الأمريكى اعترافات أوروبية وعالمية بأن ماحدث للأرمن هو جريمة إبادة جماعية.