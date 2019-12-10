شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ السويس يكرم 3 أسر من شهداء العمليات الإرهابية بسيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم اللواء عبدالمجيد صقرمحافظ السويس أسر كل من الشهيد مجند محمد بخيت عطية، والشهيد مجند أحمد عبدالدايم محمد، والشهيد مجند مصطفى على أبوبكر، الذين ضحوا بحياتهم فداء للوطن أثناء العمليات الإرهابية بشمال وجنوب سيناء.

ومنح المحافظ أسر الشهداء شهادات تقدير وهدايا تقديرًا وتكريما للأبطال، وذلك بحضور اللواء طارق عبدالعظيم السكرتير العام لمحافظة السويس، واللواء أيمن دياب رئيس أركان قوات الدفاع الشعبي والعسكرين واللواء حسن ترك نائب مدير أمن السويس، وخالد سعداوي السكرتير العام المساعد للمحافظة .

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وأشار المحافظ إلى أن الشهداء الأبطال قدموا حياتهم دفاعًا عن الوطن واستقرار مصر، ضاربا عدة أمثله وصور لبطولات كثيرة وأمثلة الفداء والتضحيات لشباب مصر بالجيش المصري .

وأكد المحافظ على الدور البطولي لشعب مصر والوحدة الوطنية القوية في مواجهة أي أزمات أو كوارث والوقوف يدا بيد مع الجيش والشرطة من أجل مصرنا الحبيبة.

جاء ذلك خلال حضور فعاليات مشروع التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث بمحافظة السويس الذي سيعقد في الفترة من 9 إلى 11 ديسمبر 2019، بالتنسيق بين محافظة السويس والدفاع الشعبي والعسكري

كما حضراللقاء العميد عبدالعزيز مأمون مساعد قائد الجيش الثالث الميدانى للأزمات واللواء مصطفى إسماعيل مساعد مدير الأمن للتدريب والعقيد محسن سرايا المستشار العسكري لمحافظة السويس والضبع ناشد مدير ادارة الازمات بالمحافظة وممثلي ادارات الازمات بوزارة التنمية المحلية ومحافظات الاسماعيلية والبحر الاحمر وجنوب سيناء والجهات المعنية والأزمات ورؤساء الاحياء ومديري المديريات والجمعيات الاهلية والشركات والقيادات التنفيذية .