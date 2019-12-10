شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يبحث مشروع تطوير كورنيش النيل بطول 1.5 كم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اجتماعًا موسعًا بالتنفيذيين المختصين والجهات المعنية بتنفيذ مشروع تطوير كورنيش النيل، وذلك في حضور الدكتور عاصم سلامة، نائب محافظ بني سويف، واللواء هشام شادي، السكرتير العام، واللواء حسام حمودة، السكرتير العام المساعد، والعقيد دكتور مهندس هاني الهادي، رئيس الفرع المعماري بإدارة المشروعات بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والعقيد تامر أبوبكر قائد ثاني قطاع رقم 11 بالهيئة الهندسية للقوات الملسحة، والمهندس ناصر فراج مدير عام الطرق، والمهندس أشرف صالح مدير عام حماية النيل، والدكتور ياسر محمد مدير معهد بحوث النيل، وعدد من المديرين العموم المعنيين بالمشروع من المحافظة.

يجري حاليا الانتهاء من تطوير الجزء العلوي من الكورنيش، والتي تشمل تطوير ورفع كفاءة الجزء العلوي من الكورنيش بطول 1 كم من مركز مؤتمرات الجامعة بشارع عبدالسلام عارف حتى شارع الروضة، وتم توسعة الطريق من خلال إزالة التعديات على جانبي الطريق وإعادة تخطيط تصيم الأرصفة، وجارٍ تنفيذ أعمال رصف وتركيب أعمدة إنارة ديكورية، وتجميل الجزيرة الوسطى، وتم تركيب 150 عامود إنارة، وتم تنفيذ تصميم جمالي بميدان شارع الروضة، مع خلق محاور مرورية جديدة لتحقيق السيولة المرورية بالمنطقة.

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وناقش المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم التصميم الشامل لتطوير الكورنيش، والذي يشمل تنفيذ أعمال إنشائية لتحويل الكورنيش لمنطقة حضارية، بما يتوافق مع مشروع الدولة «ممشى أهل مصر» الذي تنفذه وزارة الري بالتعاون مع معهد بحوث النيل، التابع للمركز القومي للبحوث المائية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتطوير الواجهات النيلية على امتداد نهر النيل من مدينة أسوان وحتى القاهرة.

أبدى محافظ بني سويف عدد من الملاحظات على التصميم المقترح لتطوير الجزء السفلي من الكورنيش بطول 1.5 كم ليكون متنفسا حضاريا للمواطن السويفي، ويعكس الصورة الإيجابية والحضارية للمحافظة، مطالبا بضرورة مراعاة عدد من الجوانب الفنيية والمرورية التي تتناسب مع طبيعة المكان، وأهمية النظرة المستقبلية البعيدة بعد تطوير المنطقة بما يضمن استمرار الشكل الحضاري والنقلة النوعية بالمنطقة.

وخلال الاجتماع تم اسناد استيفاء الملاحظات المتفق عليها لادخالها على التصميم عن طريق الهيئة الهندسية، على أن يتم عرض التصميم الجديد المعدل في غضون أيام لسرعة البدء في المشروع، حيث اصطحب المحافظ الحضور في جولة ميدانية لتفقد منطقة الكورنيش على أرض الواقع، والوقوف على التعديلات بشكل أوقع، للوصول إلى أفضل تصميم ممكن وسرعة تنفيذه، مطالبا بسرعة تقديم التصميم المعدل، نظرا لأهمية المشروع بالنسبة للمجتمع السويفي، وتنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعمل على تنفيذ المشروعات الخدمية التي تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين وتمس احتياجاتهم الأساسية.

تجدر الإشارة إلى أن الاجتماع تطرق أيضا لمناقشة عدد من المشروعات التي تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالمحافظة، لبحث الموقف التنفيذي لهذه المشروعات وتذليل كافة العقبات والمشكلات بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وكان في مقدمة هذه المشروعات استكمال مشروع تطوير مستشفى بني سويف النموذجي.