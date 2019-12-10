شكرا لقرائتكم خبر عن البترول: وقعنا 66 اتفاقية مع شركات عالمية باستثمارات بـ14.5 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس حمدى عبد العزيز المتحدث باسم وزارة البترول، إن الشركات العالمية التى تعمل فى أى منطقة تريد استثمار المال الذى يتم إنفاقه لتحقيق عائد، ولكن نتيجة الظروف التى مرت بها مصر حدث تراكم للمستحقات منذ سنوات سابقة.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية"، على فضائية "MBC مصر" مع الإعلامى عمرو أديب، أن المستحقات كانت عام 2011/2012، حوالى 6.3 مليار دولار، لعدة أسباب منها الأوضاع الاقتصادية التى مرت بها، وارتفاع قيمة الدعم والاستهلاك المحلى الكبير، مشيراً إلى أنه منذ عام 2014 تم وضع خطة من خلال وزارة البترول وكل الجهات وبدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى كان يلتقى رؤساء الشركات الأجنبية ويتعهد ويلتزم بأن مصر تفى بالتزاماته كاملة.

وأكد أنه خلال السبع سنوات الماضية مصر وصلت فى 30 يونيو إلى 900 مليون دولار، لأن الرقم غير عالى فهى فاتورة الاستيراد الدورية، مشدداً أن الرسالة كانت واضحة بطمأنة رؤساء الشركات العالمية المتواجدين فى مصر، ففى الفترة منذ يونيو 2014 حتى سبتمبر الماضى تم توقيع 66 اتفاقية بترولية مع شركات عالمية ينفقوا استثمارات بحوالى 14.5 مليار دولار.