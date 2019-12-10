شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: منحنا رئيسى حى المرج وحلوان شهرا لإزالة المخالفات ولم يتم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية قراراً بإقالة كل من رئيسي حي المرج وحلوان بمحافظة القاهرة نظراً لتدني مستوي النظافة وتراكم أكوام القمامة في بعض المناطق والأهمال الذي تشهده تلك الأحياء وشكاوي المواطنين من تدني مستوي الخدمات المقدمة اليهم .

وذكر بيان للوزراة مساء اليوم أن شعرواى أصدر أيضا قرارًا بنقل رئيسي أحياء المرج وحلوان الي الديوان العام للمحافظة وإيقافهم عن العمل وعزلهم من الوظيفة القيادية وتحويلهم إلي النيابة الادارية للتحقيق ، كما أصدر اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة قراراً بتكليف سكرتيري رئيسي حي المرج وحلوان بتسيير العمل لحين تعيين رؤساء جدد .

أعطي اللواء خالد عبدالعال مهلة 10 أيام لسكرتير رئيس حي حلوان والشركة المسؤولة عن خدمات النظافة بالحي لتحسين مستوي النظافة ، كما أعطي محافظ القاهرة مهلة ١٥ أيام لسكرتير رئيس حي المرج لتحسين مستوي النظافة وازالة القمامة المتراكمة في عدد من الشوارع .

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وأكد اللواء محمود شعراوي أنه سبق ورصد قطاع التفتيش والرصد الميداني بالوزارة بعض المخالفات وتدني مستوي النظافة بتلك الأحياء بعد وصول عدد من الشكاوي لسكان تلك الأحياء وتم إعطاء رئيسي حي المرج وحلوان مهلة شهر لتحسين مستوي الخدمات وازالة القمامة وحل شكاوي المواطنين والاستماع اليها الا أن الوضع لم يتغير .