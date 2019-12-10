شكرا لقرائتكم خبر عن أردوغان: مستعدون لإرسال عسكريين إلى ليبيا حال طالبت حكومة الوفاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقال أردوغان في حديث لقناة "تي آر تي" التركية اليوم الاثنين، "إذا أرادت ليبيا ذلك، فإن تركيا ستتخذ قرارا بشكل مستقل.. ونحن لن نطلب إذنا من أحد بهذا الشأن. وتركيا مستعدة لتقدم أي دعم لليبيا".

وأضاف أردوغان أنه يرغب في إجراء مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل لقائهما المزمع عقده في إسطنبول يوم 8 يناير المقبل، ليبحث معه الوضع في ليبيا، معربا عن أمله بأن يعيد بوتين نظره بشأن خليفة حفتر، حسب قوله، محذرا من أن ليبيا قد تتحول إلى سوريا أخرى.

وزعم أردوغان، أنه لا يمكن للاعبين الدوليين الآخرين القيام بأنشطة بحث وتنقيب في المناطق التي حددتها تركيا بموجب الاتفاق مع ليبيا دون الحصول على موافقة منا، بحسب تعبيره.

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وقال إنه “لا يمكن لقبرص الجنوبية ومصر واليونان وإسرائيل إنشاء خط نقل غاز طبيعي من المناطق التي حددها الاتفاق مع ليبيا دون موافقة تركيا، لن نتساهل بهذا الصدد، وكل ما نقوم به متوافق بالتأكيد مع القانوني البحري الدولي”، على حد قوله.

وحول مذكرة التفاهم مع ليبيا، قال أردوغان إن مذكرة التفاهم مع ليبيا هي أقوى رد على محاولات الثنائي اليوناني القبرصي تطويق وعزل تركيا في شرق المتوسط، على حد زعمه.



