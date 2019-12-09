شكرا لقرائتكم خبر عن «الرقابة المالية» تتبرع بـ50 مليون جنيه للأعمال الخيرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت هيئة الرقابة المالية التبرع بمبلغ ٥٠ مليون جنيه للأعمال الخيرية بمناسبة الاحتفال بمرور عشر سنوات على تأسيس الهيئة. وسلّم الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة، في الاحتفال الذي أقيم مساء اليوم بحضور رئيس مجلس الوزراء شيكا بعشرة ملايين إلى صندوق الاستثمار الخيرى لصالح ذوي الإعاقة، وعشرة ملايين لصندوق دعم التعليم، وعشرة ملايين لمستشفى الحسين الجامعي، وعشرة ملايين لمستشفى أبوالريش للأطفال، وخمسة ملايين لمستشفى سرطان الأطفال، وخمسة ملايين لمستشفى أهل مصر.

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