شكرا لقرائتكم خبر عن حزب النور بالإسكندرية يهنئ المحافظ الجديد بمنصبه ويهديه مصحفًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار هنأ حزب النور «أمانة العامرية» في الإسكندرية اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية الجديد، بمنصبه الاثنين. وزار كل من الدكتور أحمد خليل خيرالله، والشيخ أحمد الشريف، عضوي مجلس النواب عن دائرة العامرية وبرج العرب عن حزب النور، المحافظ بمكتبه للتهنئة بمنصبه الجديد وأهدياه مصحفًا.

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