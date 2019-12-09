شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة 61 من العاملين بالمركز الطبي بالبحيرة للتحقيق (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قام كامل غطاس، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات، بجولة مفاجئة على المركز الطبي بالدلنجات اكتشف خلالها عدم تواجد 61 من طاقم الأطباء والتمريض والفنيين والعاملين، فقرر إحالتهم للتحقيق بسبب تأخرهم عن الحضور في المواعيد المقررة للعمل.
يأتى ذلك تفعيلاً لتوجيهات اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لتحقيق الانضباط الإداري داخل المنشآت الخدمية وضمان حسن سير العمل والتزام جميع الموظفين بمواعيد العمل الرسمية.
من جانبه، شدد «آمنة» على استمرار وتكثيف تلك الحملات الرقابية ومتابعة المنشآت الصحية والمدارس والمراكز الخدمية بمدن ومراكز المحافظة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتقاعسين.
كانت هذه تفاصيل خبر إحالة 61 من العاملين بالمركز الطبي بالبحيرة للتحقيق (تفاصيل) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.