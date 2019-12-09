شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة 61 من العاملين بالمركز الطبي بالبحيرة للتحقيق (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام كامل غطاس، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات، بجولة مفاجئة على المركز الطبي بالدلنجات اكتشف خلالها عدم تواجد 61 من طاقم الأطباء والتمريض والفنيين والعاملين، فقرر إحالتهم للتحقيق بسبب تأخرهم عن الحضور في المواعيد المقررة للعمل.

يأتى ذلك تفعيلاً لتوجيهات اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لتحقيق الانضباط الإداري داخل المنشآت الخدمية وضمان حسن سير العمل والتزام جميع الموظفين بمواعيد العمل الرسمية.

من جانبه، شدد «آمنة» على استمرار وتكثيف تلك الحملات الرقابية ومتابعة المنشآت الصحية والمدارس والمراكز الخدمية بمدن ومراكز المحافظة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتقاعسين.