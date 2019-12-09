شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يقيل رئيسي حي المرج وحلوان على الهواء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إقالة رئيسي حى المرج وحلوان، وذلك على خلفية انتشار القمامة في الشوارع. وصرح شعراوي لبرنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، بأنه قرر إقالة رئيسي حي المرج وحلوان، بعد عرض الإعلامي أحمد موسى لعدد من المشكلات التي يعاني منها المواطنون في المرج وحلوان، ومن بينها انتشار القمامة، ووجود بعض الأبراج الكهربائية بين المناطق السكنية.

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