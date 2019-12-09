شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة ومحافظ بورسعيد يفتتحان مؤتمر أدباء مصر في دورته الـ34 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتحت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، مساء اليوم، مؤتمر أدباء مصر في دورته الرابعة والثلاثين، المنعقد بمحافظة بورسعيد في الفترة من 9 إلى 12 ديسمبر الحالى، تحت عنوان «الحراك الثقافى وأزمة الوعى.. إبداعًا وتلقيًا» دورة «الشاعر الكبير محمود بيرم التونسي»، بحضور الدكتور أحمد عواض، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد ترأس المؤتمر الفنان عز الدين نجيب ويتولى أمانته الشاعر حازم حسين، والتي أعلن من خلالها بورسعيد عاصمة للثقافة المصرية ٢٠٢٠.

تأتي استضافة المؤتمر في بداية احتفالات بورسعيد بعيدها القومي والتي انطلقت اليوم بافتتاح ميدان ستالنجراد بحضور القائمة بأعمال سفارة دولة روسيا.

بدأت فعاليات افتتاح المؤتمر بالسلام الوطني اعقبها تقديم عرض فني أوبرا، وآخر لفرقة بورسعيد للفنون الشعبية، كما تم عرض فيلم تسجيلي عن مدينة بورسعيد، وآخر عن المؤتمر.

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وخلال كلمتة رحب اللواء عادل الغصبان، محافظ بورسعيد، بضيوف المحافظة من الشعراء والأدباء من مختلف محافظات مصر، مؤكدا فخر محافظة بورسعيد باستضافة هذا الحدث الثقافي الهام وأنها جاهزة لاستقبال كافة الفعاليات الثقافية والعملية.

وأكد أهمية دور الثقافة في مواجهة حروب الجيل الرابع والشائعات وتصحيح المفاهيم الخاطئة لدى البعض والعمل على غرس القيم والثقافات الإيجابية.

وأضاف أن «الأدباء والمفكرين عليهم عامل مهم في تعريف أبنائنا بالمشروعات القومية العملاقة التي تتم في كافة أنحاء مصر، فيكفينا فخرا أننا الدولة الوحيدة التي تحارب الإرهاب وتبني وتعمر في وقت واحد»، موكدًا أن جميع المشروعات التي تمت بأيدي وسواعد مصرية بعد أن أبهروا العالم بحفر قناة السويس الجديدة في عام واحد وكذلك إنشاء طرق ومحاور جديدة ومشروعات عملاقة أخرى في مجالات عديدة.

ثم قامت وزيرة الثقافة بتكريم اسم 15 أديبا ومبدعا من الراحلين خلال الدورتين الماضية والمقبلة وهم كالتالى: الشاعر الدكتور محمد أبودومة، الأديب الكبير عبدالوهاب الأسوانى، الشاعر والناقد خالد محمد الصاوى، الشاعر والإعلامى وسام الدويك، الأديب الكبير فؤاد حجازى، الروائى حسين عبدالعليم، الشاعر إبراهيم سكرانة، الشاعر والمترجم بشير السباعى، أحمد محمود مبارك، الروائية نجوى شعبان، الناقد المسرحى الكبير أحمد سخسوخ، الشاعر محمد كشيك، الناقد إبراهيم فتحى، الناقد جابر الوكيل، الناقد ربيع مفتاح.