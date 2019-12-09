شكرا لقرائتكم خبر عن البحيرة تحتفل باليوم العالمي لمكافحة الفساد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفلت محافظة البحيرة باليوم العالمي لمكافحة الفساد، الذي يوافق التاسع من ديسمبر من كل عام، وقامت الوحدات المحلية بمراكز المحافظة بعمل ندوات للتوعية بمخاطر الفساد على المواطن والدولة والمجتمع، تنفيذًا لتوجيهات اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بضرورة التوعية بمخاطر الفساد، ومكافحته لتوفير حياة كريمة للمواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة والإنجازات التي تتم على أرض الدولة المصرية.

ونظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات برئاسة كامل غطاس، منسق اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، بعقد اجتماعًا بالموظفين والعاملين بمجلس مدينة الدلنجات في مبنى مكتبة الطفل، أكد خلاله رئيس المدينة أن الاحتفال باليوم العالمي للفساد يحمل معه آمالاً وطموحات المواطنين في القضاء على كل مظاهر الفساد، والذي يعوق تقدم الدولة وازدهارها، والتأكيد على علاقة الموظف تجاه الدولة وتجاه المواطنين والتأكيد على تطبيق معايير السلوك الوظيفي وتدعيم القيم المهنية وتنمية روح المسؤولية لدى الموظف من خلال التمسك بالأخلاق السامية في التعامل مع المواطنين وإنهاء كافة مصالحهم، وإرساء مبادئ الانضباط الوظيفي والنزاهة.

وكان محافظ البحيرة قرر تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد برئاسة الدكتورة نهال بلبع، نائب المحافظ، بهدف متابعة مدى الالتزام بمدونة السلوك الوظيفي الصادر في 2019م والمتضمن جوانب علاقة الموظف والتزاماته بالوظيفة العامة والالتزامات الواجبة على الموظف العام تجاه المواطنين والوظيفة العامة والمواد القانونية بقانون الخدمة المدنية ذات الصلة بالسلوك الوظيفي والجزاءات التأديبية.