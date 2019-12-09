شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: أعمدة الضغط العالي بحلوان موجودة قبل بناء المنازل.. و«التحويل صعب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن أبراج الكهرباء- أعمدة الضغط العالى- الموجودة بين الكتل السكانية في حلوان، واشتكى الأهالي منها، لبرنامج «على مسؤوليتي»، موجودة قبل بناء الأهالي لمنازلهم.

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وأضاف «حمزة» خلال مداخلة هاتفية أن القانون يجرم البناء في حرم المنشآت الكهربائية لأنها تمثل ضررا على المواطنين وضررا على الشبكة نفسها، والأهالي بنوا منازلهم ولا زالوا حتى اليوم، مشيرا إلى أن البناء بجوار أعمدة الضغط العالي يتسبب في ضعف شبكة الكهرباء.

وتابع أن التعديات على حرم المنشآت الكهربائية تعاظمت عقب 2011، مشيرا إلى أن خطوط الكهرباء موجودة في كل دول العالم، ولا غنى عنها. وأكد حمزة أنه تم تحويل مسارات لـ 1200 كيلو من خطوط الكهرباء على مستوى الجمهورية، لاسيما تلك التي تقع بين الكتل السكانية، مؤكدا أن التحويل صعب ويحتاج إلى ميزانيات عالية.

وأشار إلى أن هناك اعتراضات من بعض المواطنين على تحويل مسارات أبراج الكهرباء أو تحويلها لكابلات أرضية.