شكرا لقرائتكم خبر عن بعد شفائه من السرطان.. إصابة شريف مدكور بمرض مناعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقب الدكتور أحمد عبدالعزيز، الطبيب المعالج للإعلامي شريف مدكور، استشاري علاج الأورام بطب عين شمس، على إصابة الإعلامي شريف مدكور بمرض مناعي، بعد شفائه من السرطان.

Advertisements

وأوضح الطبيب المعالج للإعلامي شريف مدكور، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على، ببرنامج «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، أن العلاج الكيماوي له مضاعفات وآثار سلبية منها ضعف المناعة ما يؤدي إلى قابلية المريض للإصابة بأي ميكروب، وإذا كان الميكروب بسيطا يؤدي إلى أضرار كبيرة، ولذلك يتم تحذير المريض من التواجد في أي أماكن مزدحمة وخلافه.

وتابع أن مريض الأورام عندما يعاني من ارتفاع درجة الحرارة، عليه أن لا يذهب إلى الصيدلية، ويذهب إلى الطبيب على الفور، لأن هناك علاجا آخر لمريض الأورام، يختلف عن مريض البرد أو الالتهاب الرئوي العادي.

ولفت إلى أن هناك علاجات جديدة بديلة للكيماوي عند مريض السرطان، ولكن هذا العلاج لا يمكن استخدامه في شتى الحالات.