شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يقيل رئيسى حى المرج وحلوان بسبب القمامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية قرارا بإقالة رئيسى حلوان والمرج، اللواء وليد عبد الحميد والعميد على عبد الله، وذلك لوجود مخالفات بالشوارع منها انتشار القمامة ومشاكل فى الصرف الصحى وتراكم القمامة ومخلفات البناء فى الشوارع. وبدوره عين اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة سكرتير حي حلوان قائما بأعمال رئيس حى حلوان، وكذلك تعيين سكرتير حى المرج قائما بأعمال رئيس الحى و إعطاء مهلة لهما 15 يومًا لإصلاح الأزمات. كما منح محافظ القاهرة مهلة 10 أيام لشركات النظافة بالمرج وحلون لتحسين الخدمات بالشوارع. Advertisements

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