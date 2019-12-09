شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تفتتح غدا مركز استضافة وتوجيه المرأة المعنقة بـ 6 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفتتح غادة والي وزير التضامن الاجتماعي غداً الثلاثاء مركز استضافة وتوجيه المرأة المعنقة بمدينة 6 أكتوبر عقب تطويره كما تطلق الوزيرة خلال الافتتاح اللائحة التنفيذية لمراكز استضافة النساء ،وذلك في إطار حملة مناهضة العنف ضد المرأة والتي تستمر لمدة 16 يوم بداية من 25 نوفمبر الى 10 ديسمبر .

وتعد مراكز استضافة وتوجيه المرأة احدى الخدمات التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي والتي تهدف الى تعزيز تماسك الاسرة المصرية وترسيخ النظرة الإيجابية للسيدات والفتيات وحمايتهن من جميع ممارسات العنف ومساعدتهن على إعادة الاندماج في الاسرة والمجتمع.

وتقدم تلك المراكز الخدمات المتكاملة اللازمة لحماية النساء المعرضات للخطر وايوائهم من خلال توفير المأكل والملبس وخدمات التعافي الجسدي والنفسي والتوعية الصحية والارشادية والمساعدة القانونية للمستفيدة والسعي لحل مشكلاتها بما يتوافق مع مبادئ حقوق الانسان، بالإضافه الى التمكين الاقتصادي للمستفيدات من خلال تدريبهن وتنمية مهاراتهن واستثمار طاقاتهن للتكيف مع المجتمع مهنياً وثقافياً.

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ويشارك في افتتاح المركز ممثل عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة بمصر والوكالة الامريكية للتنمية الدولية بمصر وهند محمد أحمد نائب محافظ الجيزة والمستشار محمد خلف من مكتب النائب العام واللواء هشام يحى ناصر مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الانسان .