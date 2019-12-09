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شكرا لقرائتكم خبر عن الرئاسة السورية: إغلاق الحساب على تويتر خلال مقابلة الأسد مع قناة راى نيوز 24 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الرئاسة السورية، إغلاق حسابها على تويتر، بعد وأثناء بث مقابلة الرئيس الأسد مع راي نيوز 24 الإيطالية والتى منعت عرضه على محطته.
وقال حساب الرئاسة السورية على انستجرام، :"قبل قليل.. وأثناء بث مقابلة الرئيس الأسد مع راي نيوز 24 الإيطالية التي تم منع عرضها على المحطة.. قام موقع تويتر بإغلاق حساب رئاسة الجمهورية بشكل مفاجئ ودون ذكر أي مبرر".
الرئاسة السورية
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