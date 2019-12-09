شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة قناة السويس: مليون مواطن مصرى حفروا القناة القديمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس إن قناة السويس القديمة حفرت فى حوالى 10 سنوات، وحفرها ربع الشعب المصرى، بعدد مليون مواطن، وكان عدد سكان مصر وقتها 4 ونصف مليون نسمة.

وتابع ربيع خلال لقائه فى برنامج القاهرة الآن، المذاع على قناة العربية الحدث، هناك صناعات سوف تقام على جانبى قناة السويس، حتى يتم الاستفادة من القناة وهذا العائد سوف يعمل زيادة هذا العائد على ارتفاع الاقتصاد المصرى.

وواصل ربيع قائلا: تراجع حركة التجارة العالمية الذى حدث مؤخرا لم يؤثر على قناة السويس وعائدها، ويعود ذلك لعدة أسباب منها التأمين الذى تتمتع به قناة السويس، وأيضا قصر المدة الذى حدث بعد إنشاء القناة الجديدة، حيث كانت تمر الحاويات فى 22 ساعة وبعد إقامه القناة الجديدة أصبح وقت المرور 11 ساعة فقط.