شكرا لقرائتكم خبر عن بشار الأسد: المال القطرى لعب دوراً كبيرا فى إفقار السوريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس السورى بشار الأسد، إن البعض يتحدث عن أربع سنوات من الجفاف دفعت السوريين لمغادرة أراضيهم في المناطق الريفية والذهاب إلى المدن وبالتالي يمكن أن تكون تلك مشكلة، لكنها ليست المشكلة الرئيسية، فالبعض أيضا يتحدث عن السياسات الليبرالية فى سوريا، ولم يكن لدينا سياسة ليبرالية، بل ما نزال اشتراكيين، وما يزال لدينا قطاع عام كبير جداً في الحكومة السورية، لا يمكن الحديث عن سياسة ليبرالية بينما لديك قطاع عام كبير. وكنّا نحقق نموا جيداً.

وقال الرئيس السورى، خلال حواره مع قناة "راى نيوز 24" الإيطالية، إنه أثناء تنفيذ سياستنا، يتم ارتكاب أخطاء، كيف يمكن خلق فرص متكافئة بين الناس بين المناطق الريفية والمدن؟ عندما تفتح الاقتصاد بشكل ما، فإن المدن ستستفيد بشكل أكبر، وسيؤدي هذا إلى المزيد من الهجرة من المناطق الريفية إلى المدن، وقد تكون هذه عوامل، وقد يكون لها بعض الدور، لكنها ليست هي القضية.

وتابع بشار الأسد، في المناطق الريفية، حيث هناك درجة أكبر من الفقر، لعب المال القطري دوراً أكثر فعالية مما لعبه في المدن، فى إفقار أهل الريف فى سوريا، وهذا طبيعي؛ إذ يمكن أن يدفع للإرهابيين أجر أسبوع على ما يمكن أن يقوموا به خلال نصف ساعة لتدمير سوريا، وهذا أمرٌ جيد جداً بالنسبة لهم.