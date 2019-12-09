شكرا لقرائتكم خبر عن بشار الأسد:النظام السورى لم يستخدم أسلحة كيماوية والحديث عنه مجرد مسرحيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد بشار الأسد الرئيس السورى إن النظام السورى لم يستخدم قط الأسلحة الكيميائية ضد الشعب السورى، مشيرا إلى أن هناك بعض الفيديوهات التى تصور مسرحيات حول استخدام أسلحة كيميائية وهذا أمر ليس حقيقى.

وقال الرئيس السورى، خلال حواره مع قناة "راى نيوز 24" الإيطالية، أن سوريا لم تستخدم الأسلحة الكيماوية ومن المستحيل أن تستخدم تلك الأسلحة لسببين الأول أنه لا حاجة لاستخدام تلك الأسلحة من الأساس لأن الجيش السورى يحقق تقدم وانتصارات على أرض الواقع ، متابعا :"نحن فى وضع جيد فى عام 2018 وبالتالى لا يوجد حاجة لاستخدام تلك الأسلحة".

وأشار بشار الأسد إلى أن السبب الثانى هو أن الأسلحة الكيماوية تسقط آلاف القتلى أو على الأقل مئات، وهذا لم يحدث على الإطلاق فى سوريا، لافتا إلى أن فقد فيديوهات صورت مسرحيات فى سوريا حول أسلحة كيماوية ولم يحدث أى هجوم كيماوى.

Advertisements