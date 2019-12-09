شكرا لقرائتكم خبر عن الموافقة على إقامة مشروعات استثمارية جديدة بالبحيرة بقيمة 290 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت اللجنة العليا للاستثمار برئاسة اللواء هشام آمنه، محافظ البحيرة، على إقامه 24 مشروعا استثماريا مختلفا الأنشطة على أرض المحافظة، بتكلفة اجمالية 290 مليون جنيه، توفر 1485 فرصة عمل .

وتنوعت المشروعات الاستثمارية ما بين ثلاجات حفظ الخضر والفاكهة، ومحطات فرز وتعبئة وميزان بسكول، واستخلاص الزيوت النباتية، ومحلات بيع مستلزمات الإنتاج الزراعى وبذور التقاوى .

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كما شملت المشروعات إقامة مستودع للغاز، ومحطة تموين السيارات، وتسمين الماشية، والإنتاج الحيوانى، ومزارع دواجن فضلاً عن إنشاء مجزر آلى حديث .

ووجه محافظ البحيرة بتقديم كافة التيسيرات وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين والمتابعة الميدانية المستمرة للموقف التنفيذى لتلك المشروعات، لافتاً أنه سيتم إلغاء كافة الموافقات الممنوحة للمشروع فى حالة عدم الجدية فى التنفيذ.