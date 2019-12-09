وزيرة الثقافة تبحث تكثيف الأنشطة الإبداعية مع محافظ بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

التقت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة باللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، في مستهل زيارتها للمحافظة في حضور الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، حيث بحثا سبل تعزيز وتكثيف الأنشطة الثقافية والإبداعية وآليات اكتشاف وتنمية الموهوبين والنابغين من أبناء المحافظة من خلال مركز تنمية المواهب بقصر الثقافة.

كما ناقشا أجندة البرنامج الثقافي والفني احتفالاً باختيار محافظة بورسعيد عاصمة للثقافة المصرية عام ٢٠٢٠.

وتناول اللقاء، افتتاح منفذ دائم للكتاب من إصدارات الوزارة وإقامة فعاليات في منطقة بحيرة المنزلة وتدعيم مبادرة ثقافة بلا جدران في ١٤ مسرحًا بالحدائق والمتنزهات العامة.