"اقتراحات النواب" توافق على تحويل شوارع العاصمة الجديدة لأرشيف تاريخي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى برئاسة النائب همام العدلي، على مقترح النائب محمد الغول، عضو مجلس النواب، الموجه لرئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفي مدبولي، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، في شأن تسمية الشوارع والميادين في المدن الجديدة بأسماء رموز مصر التاريخية.

جاء ذلك في اجتماع اللجنة الاثنين، حيث استعرض "الغول" مقترحه أمام النواب وممثلي الحكومة، مؤكدا أن التاريخ اكتسب العديد من المعاني الفنية والمعالم الحضارية.

وتعد القاهرة الخديوية نموذجا واضحا لتجربة التعبير عن الأماكن والأحداث، وتخليد ذكرى الشخصيات المصرية والأحداث الهامة في تاريخ مصر، بينما تحفل ذاكره بعض المدن بأرشيف تاريخي بما ضمه من أسماء لأحداث وشخصيات وأماكن في مصر.

Advertisements

وطالب عضو مجلس النواب بتسميه الشوارع والميادين في العاصمة الإدارية والمدن الجديدة علي مستوي محافظات مصر، بأسماء رموز مصر التاريخية حتي نمشي علي نفس النهج الذي سار عليه المصريون لتخليد ذكرى الشخصيات التاريخية البارزة التي أثرت فينا جميعا وفي تاريخنا، مع أن يضم ذلك أيضا أسماء الشهداء الذين ضحوا بكل غالي ونفيس من أجل الوطن.

ولفت عضو مجلس النواب في مقترحه إلى أن هذا التخليد لابد أن يكون وفق ما يمر به العصر، من تطورات تكنولوجية ومن ثم لابد أن يصحب التسمية عمل لوحة إلكترونية توضيحية للشخصية التاريخية لتوعية الشباب بالشخصيات والأحداث التاريخية الهامة، وتعمل بالطاقة الشمسية كرمز للتحضر وللتماشي مع التقدم التكنولوجي الحديث، مشيرا إلى أن الدولة المصرية بعهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لديها رؤية واسعة نحو الامتداد العمراني بمختلف المحافظات بأنشاء مدن جديدة برؤية وفلسفة حديثه وفق الطراز العالمي، ضمن ما يعرف بـ"مدن الجيل الرابع"، التي تراعي توفير حياة أفضل للمواطن، من خلال فرص سكن واستثمار وعمل، وتعمل على مواجهة النمو العقاري غير المخطط أو العشوائي.

واستحسن ممثلو الحكومة المقترح المقدم من النائب، مؤكدين أنه سيتم في اعتبار الحكومة، وأنه لا تمانع من التطبيق وفق خطة محددة، في الوقت الذي تطبق بعض هذه الإطارات بأماكن قائمة، في الوقت الذي وافقت اللجنة عليه وقررت إحالة المقترح للحكومة للعمل على تطبيقه.