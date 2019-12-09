محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:
قالت مي عبدالحميد رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إنه وفقا لتقرير دراسة الطلب على الإسكان فإن ٨.٨ % أكبر من ١٨ سنة يفضلون السكن الجديد، والباقي يفضل العيش مع الأسرة.
ولفتت "عبدالحميد"- في كلمتها خلال المؤتمر الصحفي، المنعقد اليوم في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقرير دراسة الطلب على الإسكان في مصر، إلى أن ٢٩% يفضلون السكن في نفس الحي، و٧٠% يفضلون السكن في نفس المحافظة.
وأوضحت عبدالحميد، أن السبب الرئيسي في شراء سكن جديد هو الزواج أو الانتقال من السكن الإيجار ويبحثون عن التمليك.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس "الإسكان الاجتماعي": ٧٠% من راغبي الانتقال للسكن يفضلون نفس المحافظة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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