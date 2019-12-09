رئيس "الإسكان الاجتماعي": ٧٠% من راغبي الانتقال للسكن يفضلون نفس المحافظة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قالت مي عبدالحميد رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إنه وفقا لتقرير دراسة الطلب على الإسكان فإن ٨.٨ % أكبر من ١٨ سنة يفضلون السكن الجديد، والباقي يفضل العيش مع الأسرة.

ولفتت "عبدالحميد"- في كلمتها خلال المؤتمر الصحفي، المنعقد اليوم في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقرير دراسة الطلب على الإسكان في مصر، إلى أن ٢٩% يفضلون السكن في نفس الحي، و٧٠% يفضلون السكن في نفس المحافظة.

وأوضحت عبدالحميد، أن السبب الرئيسي في شراء سكن جديد هو الزواج أو الانتقال من السكن الإيجار ويبحثون عن التمليك.