أمين عام "أدباء مصر" يطالب بإعادة هيكلة وزارة الثقافة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

طالب الشاعر حازم حسين، أمين عام مؤتمر أدباء مصر في دورته الرابعة والثلاثون، بضرورة هيكلة وزارة الثقافة، حتى تستطيع أن تواكب المرحلة الحالية بعد أن أوشكت الحرب على الإرهاب أن تنتهي دون أن يكون هناك رؤية واضحة لإدارة الثقافة.

وقال حسين: "سعينا عبر دورتين أن ننظم المؤتمر بما يتوفر لدينا من إمكانيات وبما يحكمنا من لوائح بالية لا تتناسب مع دور مؤتمر أدباء مصر في دورته الرابعة والثلاثين".

وأكمل: "يحتاج المؤتمر أن يتم إعادة تأسيسه من جديد ليكون صوت المثقفين ومنتدى حقيقي لإبداعهم، يعمل خلالها على خلق بيئة فاعلة، حتى يجدر بالمؤتمر أن يكون مظلة لأدباء مصر"، مستطردًا: "أدعو وزير الثقافة لإعادة هيكلة المؤتمر وإكسابه شخصية اعتبارية مستقلة ماديا ومعنويا، بما يغطي الدور المطلوب منه".

وقال حسين: إننا لا نملك استراتيجية ثقافية حقيقية، ولا نملك رؤية حقيقية لإدارة الملفات الشائكة، وعلى سبيل المثال كل هيئات الوزارة تنشر الكتب وهو دور هيئة الكتاب، وهو ما يعني عدم وجود تنسيق بين الهيئات المختلفة.

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وكان مؤتمر أدباء مصر، أنطلق مساء الاثنين، بحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وذلك بمسرح المركز الثقافي، بمشاركة أكثر من 350 أديبا ومثقفا.

وبدأ حفل الافتتاح بفقرة فنية تضمنت عددا من أغاني السمسمية البورسعيدية، كما قدم عددا من المواهب الشابة بالمحافظة أغنية خاصة بالمؤتمر، وقد لاقت تفاعلا كبيرا من الحضور.

يأتي المحور الرئيسي لهذه الدورة تحت عنوان "الحراك الثقافى وأزمة الوعي.. إبداعا وتلقيا"، كما اختير الشاعر بيرم التونسى شخصية العام للمؤتمر.

وقررت الأمانة العامة للمؤتمر في هذه الدورة تكريم اسم 15 أديبا ومبدعا من الراحلين خلال الدورتين الماضية والمقبلة وهم: الشاعر الدكتور محمد أبو دومة، الأديب عبد الوهاب الأسوانى، الشاعر والناقد خالد محمد الصاوى، الشاعر والإعلامى وسام الدويك، الأديب فؤاد حجازى، الروائى حسين عبد العليم، الشاعر إبراهيم سكرانة، الشاعر والمترجم بشير السباعى، أحمد محمود مبارك، الروائية نجوى شعبان، الناقد المسرحى الكبير أحمد سخسوخ، الشاعر محمد كشيك، الناقد إبراهيم فتحى، الناقد جابر الوكيل، الناقد ربيع مفتاح.

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