محافظ الجيزة يوجه بالاستفادة من المحلات المغلقة التابعة للأحياء وطرحها للشباب

محمد اسماعيل - القاهرة - الجيزة- (أ ش أ):

وجه محافظ الجيزة أحمد راشد، الاثنين، بضرورة الاستفادة من المحلات التابعة لحي جنوب الجيزة غير المستغلة، موجهًا رئيس مدينة الجيزة بالتنسيق مع حي جنوب بسرعة رفع كفاءتها والاستفادة منها لطرحها كوحدات إيجارية للشباب لتوفير فرص عمل ومشروعات صغيرة لهم في ظل موقعها المتميز بشارع ربيع الجيزي إضافة إلى إمكانية تحقيق استفادة مادية منها.

جاء ذلك خلال جولة المحافظ الميدانية لتفقد حالة النظافة والإشغالات ومتابعة أعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية من خلال الخطة التي تنفذها المحافظة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي هذا الصدد، تفقد المحافظ شوارع ربيع الجيزي والبحر الأعظم وميدان المنيب ومنطقة سوق السمك بحي جنوب الجيزة للوقوف على الحالة العامة للطرق.

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وخلال الجولة ، وجه المحافظ بإزالة إشغالات لعدد من الأكشاك المتعدية على نهر الطريق مع توجيه إنذار لهم بعدم تكرار المخالفة .. مشدداً على توجيه حملات لرفع الإشغالات من محيط محطة مترو المنيب.

كما وجه بمتابعة أعمال شركات مياه الشرب والصرف الصحي الجاري تنفيذها على جانبي شارع ربيع الجيزي، مشدداً على الالتزام بالجدول الزمني للأعمال لتتمكن المحافظة من استكمال أعمال الرصف والتطوير بالشارع استجابة لمطالب المواطنين .

ووجه راشد أيضا رئيس هيئة النظافة برفع صناديق المخلفات أولا بأول على مدار اليوم وعدم التراخي في رفع أي تراكمات من نهر الطريق مع الدفع بحملات تجريد لرفع الأتربة.

رافق المحافظ خلال جولته اللواء تامر أبو النجا رئيس مدينة الجيزة وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة.