أخبار مصر | وزير الآثار مع الشباب الأفريقي: اكتشافات ومشروعات الآثار تشارك في رفع الوعي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الآثار مع الشباب الأفريقي: اكتشافات ومشروعات الآثار تشارك في رفع الوعي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدم الدكتور خالد العناني وزير الأثار، شرحا وافيا مصحوبًا بصور توضيحية لعدد من الاكتشافات الأثرية الأخيرة وطبيعتها وتاريخها وأهميتها، ولاسيما المشروعات الأثرية التي تم افتتاحها مؤخرًا مما ينعكس بالإيجاب في الترويج لمصر خارجيا، مشيرا الي الدور الذي تلعبه هذه الافتتاحات والاكتشافات في رفع الوعي الأثري لدي ابناء الشعب المصري وخاصة الاطفال والشباب.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير أمام شباب البرنامج التطوعي للاتحاد الأفريقي- مصر 2019 والذي تستضيفه مصر تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث التقى وزير الآثار بالشباب الأفريقي المشارك في البرنامج واستعرض معهم الاكتشافات والمشروعات الأثرية الجديدة والمتاحف في مصر وجهود الوزارة في استعادة الآثار المسروقة والمهربة من البلاد بطريقة غير شرعية، وذلك بالمركز الأوليمبي بالمعادي

وأشار العناني إلى عدد من المشروعات القومية الجارية مثل مشروع ترميم قصر البارون إمبان والذي من المقررافتتاحه قريبًا وتحويله إلى معرض يروي تاريخ حي مصر الجديدة وهليوبوليس، بالإضافة إلى افتتاح العديد من المتاحف الوطنية، ونوه بالأعمال الجارية لتطوير المتحف القومي للحضارة المصرية واستقباله قريبا للمومياوات الملكية من متحف التحرير في موكب مهيب، والمضي قدمًا فى إنشاء المتحف المصرى الكبير، وافتتاحه في نهاية عام 2020. كما أشار الي الجهود التي بذلتها الوزارة في استعادة الاثار المسروقة والمهربة بطريقة غير شرعية آخرها استعادة تابوت نجم عنخ من الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي نهاية اللقاء، وجه العديد من الشباب الأسئلة والاستفسارات عن الجهود التي بذلتها مصر في استعادة الآثار المسروقة وكيفية قيام الوزارة بالاكتشافات الاثرية وأعمال ترميم القطع الأثرية، والتي أجاب عنها وزير الآثار في حوار مفتوح معهم، ووجه لهم الدعوة لحضور افتتاح المتحف المصري الكبير عام 2020.