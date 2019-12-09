أخبار مصر | وزير الآثار يشارك في فعاليات البرنامج التطوعي للاتحاد الأفريقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الآثار يشارك في فعاليات البرنامج التطوعي للاتحاد الأفريقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك الدكتور خالد العناني وزير الآثار اليوم الإثنين في فعاليات البرنامج التطوعي للاتحاد الأفريقي- مصر 2019 والذي تستضيفه مصر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث التقى وزير الآثار بالشباب الأفريقي المشارك في البرنامج واستعرض معهم الاكتشافات والمشروعات الأثرية الجديدة والمتاحف في مصر وجهود الوزارة في استعادة الآثار المسروقة والمهربة من البلاد بطريقة غير شرعية، وذلك بالمركز الأوليمبي بالمعادي.

ووجه العناني الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لاتاحتة الفرصة للتواجد بين الأشقاء الأفارقة من كل بلاد القارة السمراء، في نهاية اللقاء، وأجاب وزير الآثار على العديد من الأسئلة والاستفسارات من الحضور الذين استفسروا عن المزيد من المعلومات الجهود التي بذلتها مصر في استعادة الاثار المسروقة ومهربة بطريقة غير شرعية، وكيفية قيام الوزارة بالاكتشافات الاثرية واعمال ترميم القطع الاثرية، كما وجه الدكتور خالد العناني وزير الآثار للحضور الدعوة لزيارة المتحف المصري الكبير بعد افتتاحه نهاية عام 2020.