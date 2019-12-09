أخبار مصر | وزيرا الشباب والآثار يلتقيان المشاركين في برنامج متطوعي الاتحاد الإفريقي (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرا الشباب والآثار يلتقيان المشاركين في برنامج متطوعي الاتحاد الإفريقي (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور خالد العناني وزير الآثار الشباب المشاركين في برنامج متطوعي الاتحاد الإفريقي الذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة من 1-12 ديسمبر الجاري بالمركز الأوليمبي بالمعادي بتنظيم وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني، مكتب الشباب الإفريقي ومفوضية الاتحاد الإفريقي.

ويأتي نموذج المحاكاة في إطار تأهيل الشباب والفتيات على صعيد القارة الإفريقية للتطوع لمدة ١٢ شهرًا داخل أجهزة الاتحاد الإفريقي.

ويعد برنامج متطوعي الاتحاد الإفريقي (AU- YVC) أكبر برنامج تطوعي في إفريقيا، تم إطلاقه عام 2010، ويعمل بشكل متسق مع أجندة الاتحاد الإفريقي 2063، ويهدف إلى تأهيل الكوادر الشبابية للعمل على توظيفهم في المجالات التنموية لخدمة كافة البلدان الإفريقية في العديد من القطاعات والهيئات المختلفة.

Advertisements

وأعرب الدكتور أشرف صبحي عن سعادته باستضافة وزارة الشباب والرياضة الشباب الإفريقي للالتقاء معًا في مجموعة من البرامج والمشروعات لتبادل الثقافات بينهم، والتفكير حول مستقبل إفريقيا الواعد نحو مزيد من العمل والبناء والتطوير وتضافر وتكامل الجهود.

ورحب وزير الشباب والرياضة بحضور وزير الآثار لبرنامج متطوعي الاتحاد الإفريقي وإلقاء ندوة حول ما يشهده ملف الاثار المصرية من اكتشافات وتطور.

ومن جانبه، قدم وزير الآثار نبذة عن تاريخ مصر القديم، والآثار التي تتميز بها البلاد، وكذا عرض تقديمي تضمن مجموعة من اللقطات المصورة حول الاكتشافات الأثرية الأخيرة لتعريف الشباب الأفارقة بحضارة مصر ومعالمها الأثرية العريقة.

كما عرض الوزير الجهود المصرية المبذولة بالتنسيق والتعاون القائم مع عدد من الدول في استرداد القطع الأثرية المهربة، بالإضافة إلى جهود وزارة الآثار في تنفيذ مشروعات المتاحف وصيانة وترميم وتطوير المواقع الأثرية في مختلف المحافظات.