أخبار مصر | تعرف على عقوبة خطف الأطفال فى القانون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على عقوبة خطف الأطفال فى القانون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أتخذت نيابة سيدي بشر، بمحافظة الإسكندرية، قرارها لإحالة عاطلين إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت لهم تهمة خطف طفل بالإكراه، إذ تم ضبطهم وهما شاب في الثانية والعشرين من العمر، والآخر من الستة والعشرين من عمره، وأستخدموا في تلك الجريمة الأسلحة البيضاء.

من جانبه قال إسلام محمود، المحامي، إن المتهمين يواجهان عقوبة السجن المشدد لمدة لاتقل عن عشرة سنوات، في حال الإختطاف فقط دون إرتكاب أي جريمة آخرى، معلقًا "لما بيكون فيه خطف بس بتكون العقوبة سجن 10 سنين".

تابع، إسلام، لـ "الخليج 365" أنه في حال إقتران جريمة الخطف بجريمة آخرى؛ فإن العقوبة تزيد بشكل كبير، فمثلًأ إذا أقترنت بالخطف المصحوب بفدية فتتراح العقوبة من خمسة عشر عامًا إلى عشرين عامًا، مؤكدًا أن العقوبة قد تصل إلى الإعدام أو السجن المشدد في حال إقتران الخطف بهتك العرض.

من جانبه قال محمد السيد، محامي بالنقض، إن المتهمين يخضعان للمادة رقم 289 من قانون العقوبات، والتي تحجم جريمة الإختطاف بشكل عام، ويأتي نصها على النحو التالي، "كل من خطف من غير تحايل ولا إكراه طفلًا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشرة سنوات، أما إذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة ولا تزيد على عشرين سنة، ومع ذلك يُحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه"، إلا أن حيثيات القضية لم تطرح بعد لتحديد البند الذي يقع المتهمين تحت طاولته.

