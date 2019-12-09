أخبار مصر | تعرف على مراكز استضافة وتوجيه المرأة المعنفة بالمحافظات

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مراكز استضافة وتوجيه المرأة المعنفة من أهم آليات وزارة التضامن الاجتماعي لحماية النساء ضحايا العنف، من خلال توفير أماكن للسكن والرعاية والتأهيل والعمل على دعم المرأة التي تمر بظروف إجتماعية أو عائلية صعبة وتحتاج إلى دعم ومساندة وتطوير نفسي وإجتماعي وثقافي ومهني.

وتم تطوير نشاط هذه المراكز لتصبح أيضا مركزا للإنتاج والعمل ويتبع الوزارة 8 مراكز بمحافظات (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الدقهلية، الاسكندرية، المنيا، بني سويف، الفيوم).

ويأتي ذلك لحرص الوزارة علي دعم وتمكين المرأة المصرية علي كافة المستويات بداية من التمكين الاقتصادي من خلال توفير الاف فرص العمل وإقامة المشروعات وعلي رأسها مشروعات مستورة التي اتاحت إقامة أكثر من 17 ألف مشروع إلي جانب مشروعات الأسر المنتجة، فضلا عن دعم المرأة في الي الاستفادة من برنامج تكافل وكرامة حيث تتخطي نسبة النساء المستفيدات من المشروع ٨٨٪؜من إجمالي المستفيدين من البرنامج.

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كما تحرص علي إتاحة مراكز لاستضافة المرأة المعنفة والتي تتعرض لأي مستوى من مستويات العنف وتم تطوير هذة المراكز في المحافظات المختلفة.

وأصدرت وزيرة التضامن الأجتماعي مؤخرا قرارا بتعديل بعض احكام لائحة نظام العمل لمراكز استضافة وتوجيه المرأة وتعد تلك التعديلات انعكاسًا لرؤية وهدف الوزارة في الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدم في تلك المراكز وقد شملت هذه التعديلات بعض المواد المتعقلة بتطوير البنية التحتية للمراكز، وإضافة اختصاصات جديدة للجهاز الوظيفي المدرب والإشراف المركزي والمحلي وإنشاء وتطوير قاعدة بيانات متكاملة للمراكز، بالإضافة الى رفع سن الذكور المصاحبين لأمهاتهم بالمراكز حتى سن 12 سنة وكذلك بعض أحكام نظام العمل لمراكز إستضافة وتوجيه المرأة.

يشار أن وزيرة التضامن ستفتتح غدا الثلاثاء، أعمال التجديدات الخاصة لمركزي إستضافة وتوجيه المرأة بالسادس من اكتوبر بمحافظة الجيزة، والتى تمت بالتعاون مع هيئة الامم المتحدة فى اطار التعاون والشراكة التى تمت منذ بداية عام 2016-2017، بين الوزارة ومنظمة الأمم المتحدة لتمكين المرأة بهدف تطوير مراكز الاستضافة وتعزيز وضع الأسرة وتنمية التكافل الأسري والمجتمعي وتحسين الخدمات المقدمة.

