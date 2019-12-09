شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة: مشروعات استثمارية جديدة بـ290 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إن اللجنة العليا للاستثمار وافقت على إقامة عدد 24 مشروعًا استثماريًا في مختلف الأنشطة على أرض المحافظة بتكلفة إجمالية 290 مليون جنيه وتوفر 1485 فرصة عمل.

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جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا للاستثمار برئاسة الدكتورة نهال بلبع، نائب المحافظ، والمهندس حازم الأشموني السكرتير العام، واللواء محمد بدر، السكرتير العام المساعد.

وأوضح «آمنة» أن المشروعات الاستثمارية تتنوع ما بين ثلاجات حفظ الخضر والفواكه، ومحطات فرز وتعبئة وميزان بسكول، واستخلاص الزيوت النباتية، ومحلات بيع مستلزمات الإنتاج الزراعي وبذور التقاوي، كما شملت إقامة مستودع للغاز، ومحطة تموين السيارات، وتسمين الماشية، والإنتاج الحيواني، ومزارع دواجن فضلاً عن إنشاء مجزر آلي حديث.

ووجه «المحافظ» بتقديم كافة التيسيرات وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين والمتابعة الميدانية المستمرة للموقف التنفيذي لتلك المشروعات، لافتاً إلى أنه سيتم إلغاء كافة الموافقات الممنوحة للمشروع في حالة عدم الجدية في التنفيذ.