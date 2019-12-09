شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يتفقد معرض النماذج البحثية لمعهد الهندسة الزراعية لتوليد الطاقة الشمسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يرافقه الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، ووكلاء المركز، معرض النماذج البحثية لمعهد بحوث الهندسة الزراعية، معربا عن سعادته بالمعرض والإنتاج المتميز للباحثين لأنه قابل للتطبيق ويسهم في حل مشاكل للمزارعين والمنتجين بداية من استخدام الطاقة الشمسية والأجهزة والآلات الزراعية بمختلف أنواعها وأحجامها، وتؤكد على تواصل الأجيال لأن الشباب لا يعمل وحده بل يستفيد من خبرة كبار العلماء، كما أنها ابتكارات في طريقها للاعتماد والتطبيق على نطاق تجاري وبعضها حصل على جوائز.

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كما تفقد وزير الزراعة معدات وآلات تحسين نظم واختبارات الري بمعهد بحوث الهندسة الزراعية، مطالبا بضرورة توطين التقنيات الحديثة في مصر لتقليلة تكلفة إنتاج الآلات والمعدات الزراعية لصالح الاستثمار الزراعي وخدمة للفلاح المصري.

وذكر «أبو ستيت» أن معرض النماذج البحثية لمعهد الهندسة الزراعية هو أفضل نموذج للاستفادة من مخرجات البحث العلمي في خدمة المجتمع كما أن تكلفة تصنيعها قليلة مما يساعد على انتشارها في النطاق التجاري.

من ناحيته، قال د. محمد الخولي، مدير معهد بحوث الهندسة الزراعية، إن المعهد يعمل على تطوير وتعديل ورفع كفاءة شبكات الري الحالية بهدف ترشيد استخدام المياه والأسمدة وحماية البيئة، والقيام بالبحوث التطبيقية للاستفادة من الطاقة الجديدة والمتجددة من أجل ترشيد استخدام الطاقة، ونقل التكنولوجيات الملائمة للريف المصري وأراضي الاستصلاح الجديدة، وإعادة تدوير المخلفات الزراعية، وتقديم المشورة الفنية وتنشيط التصنيع المحلي للمعدات الزراعية بديلا عن الاستيراد.