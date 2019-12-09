شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تمدّد فترة الوصول في مناقصة لشراء زيوت نباتية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قالت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر، الاثنين، إنها عدلت فترة الوصول لمناقصة عالمية طرحتها لشراء زيت الصويا وزيت دوار الشمس لتصبح في الفترة من 20 يناير إلى العاشر من فبراير.
وتطلب الهيئة شراء ما لا يقل عن 30 ألف طن من زيت الصويا، و10 آلاف طن من زيت دوار الشمس.
وكان من المقرر في الأصل أن تصل الزيوت النباتية في الفترة من 20 يناير إلى الخامس من فبراير، لكن موعد الوصول جرى تمديده بواقع خمسة أيام، والموعد النهائي لتقديم العروض في المناقصة هو 11 ديسمبر.
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