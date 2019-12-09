أخبار مصر

وفاة المخرج سمير سيف عن عمر 72 عامًا

0 نشر
محمد عاطف حسب 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة المخرج سمير سيف عن عمر 72 عامًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توفي المخرج الكبير سمير سيف، مساء الاثنين، بعد صراع مع المرض في مستشفى السلام بالمهندسين في الجيزة.

وأكد أشرف زكي، نقيب المهن السينمائية، وفاة المخرج سمير سيف بعد تعرضه لأزمة صحية.

والمخرج سمير سيف له العديد من الأفلام مع الممثل المصري عادل إمام مثل «الغول، المشبوه، الهلفوت، شمس الزناتي»، وظهر «سيف» بفيلم «كلام في الحب».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة المخرج سمير سيف عن عمر 72 عامًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا