شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة المخرج سمير سيف عن عمر 72 عامًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توفي المخرج الكبير سمير سيف، مساء الاثنين، بعد صراع مع المرض في مستشفى السلام بالمهندسين في الجيزة.

وأكد أشرف زكي، نقيب المهن السينمائية، وفاة المخرج سمير سيف بعد تعرضه لأزمة صحية.

والمخرج سمير سيف له العديد من الأفلام مع الممثل المصري عادل إمام مثل «الغول، المشبوه، الهلفوت، شمس الزناتي»، وظهر «سيف» بفيلم «كلام في الحب».