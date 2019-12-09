شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة»: سعر اللحوم سيرتفع الفترة المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الداجنة والحيوانية والأسماك، إن أسعار اللحوم ستشهد ارتفاعًا خلال الفترة المقبلة، لأن الانخفاض الحالي في أسعار اللحوم أقل من التكلفة، ما أحدث مشكلة للمربين وتسبب في خسارة كبيرة لهم.

وأضافت «محرز» خلال مداخلة هاتفية، أن خسارة مربي الماشية تهدد برحيلهم من السوق، وتوقفهم عن الإنتاج، ما يؤدي إلى قلة المعروض، وستتضاعف على إثره أسعار اللحوم.

وتابعت محرز أنه تم توقيع بروتوكول مع البنك الأهلي لدعم المربين خلال الفترة المقبلة ودعمهم في مواجهة أمراض الماشية.