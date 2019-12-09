شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط طالبين بعد اتهام سيدة أجنبية لهما بالسخرية من ابنها فى حدائق القبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سخر طالبان من ابن سيدة أجنبية فى حدائق القبة، وتم القبض عليهما، واعترفا بارتكابهما الواقعة من باب المزاح.

وتلقى قسم شرطة الحدائق بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من إحدى السيدات (مقيمة دائرة القسم - تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية) بتضررها من شخصين لقيامهما باستيقاف نجلها بمنطقة سكنهما وقيامهما بالسخرية منه، وتداول مقطع فيديو بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" متضمنًا قيام أحدهما بتهديده بأداة تشبه السلاح النارى "مسدس" .

وتوصلت التحريات إلى تحديدهما "طالبين " مقيمان دائرة القسم وتم ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بدعوى المزاح مع المجنى عليه كونه صديقهما، وتم بإرشادهما ضبط الأداة المستخدمة فى الواقعة (لعبة أطفال على هيئة مسدس) وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية .

يشار إلى سابقة ضبط المتهمين فى واقعة مماثلة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاههما فى حينه وتقرر إخلاء سبيلهما بضمان مالى آنذاك.