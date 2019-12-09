شكرا لقرائتكم خبر عن منصة سعودية إماراتية مشتركة في «فوود أفريكا 2019» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تُشارك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بمنصة مشتركة في معرض الأغذية الأفريقي «فوود أفريكا 2019»، الذي افتتحه اليوم بالقاهرة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بمشاركة كبرى الشركات الغذائية من 31 دولة.

واطّلع رئيس الوزراء خلال جولته بالمعرض على المنصة السعودية الإماراتية المشتركة، وذلك بحضور القائم بالأعمال رئيس قسم الشؤون السياسية بسفارة خادم الحرمين الشريفين لدى القاهرة الوزير المفوض عبدالله بن فهد الشمري وسفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مصر مندوب الإمارات الدائم لدى الجامعة العربية جمعة مبارك الجنيبي، وعدد من ممثلي الجهات المشاركة من القطاع الخاص السعودي والإماراتي.

ويشارك في أعمال المعرض 22 جهة سعودية تمثل 50 مصنعا وأكثر من 75 علامة تجارية شركة متخصصة بقطاع المنتجات الغذائية تشارك بالمعرض.

وتعد المنصة المشتركة بين هيئة تنمية الصادرات السعودية ووزارة الاقتصاد الإماراتية، أول مبادرة للترويج المشترك للسلع والخدمات بالمعارض الدولية ذات الاهتمام المتبادل، بهدف توحيد الطاقات والإمكانات وتأسيس نموذج استثنائي للتعاون والتكامل بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات التنموية.

وتضم المنصة نحو 35 شركة متخصصة في الصناعات الغذائية والمنتجات الزراعية من البلدين تعرض أكثر من 120 علامة تجارية سعودية وإماراتية، بهدف استكشاف الفرص التجارية والاستثمارية في هذا القطاع الحيوي وإمكانية الدخول في مشاريع مشتركة بالأسواق الإفريقية لتُعزز من الطاقات الإنتاجية للسلع الغذائية والمنتجات الزراعية بما يخدم أجندة الأمن الغذائي للبلدين وأيضا على صعيد المنطقة ككل.

وقال سفير دولة الإمارت العربية المتحدة لدى مصر جمعة الجنيب على هامش افتتاح المنصة المشتركة أن المنصة جاءت ضمن أعمال معرض الأغذية الأفريقي «فوود آفريكا 2019» الذي افتتح اليوم بالقاهرة ويمتد حتى 11 من ديسمبر الجاري.

وأفاد بأن هذه المنصة توحدت من مبادرات الترويج المشترك بين البلدين والتي جاءت بتوجيهات قيادتي البلدين الرشيدة بأن يتم العمل معا في مختلف المجالات سواء السياسية والاقتصادية والأمنية وغيرها فضلًا عن أن تكامل البلدين بعضهم البعض في الترويج للمجال الاقتصادي والتركيز على قطاع الأغذية.

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ووصف المشاركة السعودية الإماراتية في منصة مشتركة بأنها أكثر من رائعة، لافتا إلى أن تصميم المنصة يعبر عن الترابط بين البلدين الشقيقين والتواجد كبير لعدد من الشركات السعودية بحوالي 22 شركة وأيضا التواجد الإماراتي تمثل بوجود 13 شركة تحت منصة واحدة يمثل روح العمل التكاملي.

وأوضح سفير الإمارات أن معرض فود أفريقيا معرض مهم للغاية لأنه يغطي إحدى القارات المهمة وهي قارة إفريقيا كما أنها سوق واعدة جدًا.

من جانبه قال القائم بالأعمال رئيس قسم الشؤون السياسية بسفارة خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية عبدالله بن فهد الشمري إن التنسيق والتعاون والتكامل بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة على أعلى المستويات، لافتًا النظر إلى المواقف السياسية المشتركة للبلدين.

ورأى أن هذه المعارض المشتركة التي نشهدها اليوم ثمرة من ثمرات التعاون والتكامل بين البلدين وهو أمر تطمح إليه شعوبنا العربية، وكان بمثابة الحلم الذي تحقق ولله الحمد متمنيًا المزيد من الترابط والتماسك والتعاون بين البلدين الشقيقين.

وعبر عن سعادته بأن نشهد منصة مشتركة بين البلدين في المعارض بدلا من المشاركة بجناح مستقل لكل دولة، معتبرا ذلك بأنه تجسيد للأخوة والتكامل.

بدورها عبرت عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان آمنه خليفة في تصريح لـ «وكالة الأنباء السعودية» عن فخرها الشديد بهذه العلاقة القوية والتاريخية بين المملكة ودولة الإمارات والتي تجسدت في عدة مجالات.

وأضافت أن افتتاح المنصة المشتركة في المعرض جاء ليكون خير دليل على متانة العلاقات بين البلدين الشقيقين، منوهة أننا كشعوب ومسؤولين في الدولتين سعداء بهذه العلاقات ونأمل أن تزداد عمق وتكلل بالنجاح والفخر في ظل قيادتنا الحكيمة.

ولفتت الانتباه إلى أن من يرى مثل هذا المعرض يشعر بالاعتزاز لوجود دولتين خليجيتين متكاتفتين تقدمان عروضهما جنبا إلى جنب لتثبت يوماً بعد يوم أن هذه العلاقة تزداد عمقا وقوة .