شكرا لقرائتكم خبر عن «زائرون بدون تذاكر».. إحالة مسؤول بمستشفى حميات الزقازيق للتحقيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إحالة مسؤول التذاكر بمستشفي حميات الزقازيق للتحقيق بمعرفة الشؤون القانونية بالمديرية ومخاطبة شركة الأمن بالتحقيق مع أفراد أمن المستشفي لدخول عدد كبير من الزائرين بدون تذاكر.

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جاء ذلك خلال قيام وكيل وزارة الصحة اليوم الاثنين بالمرور المفاجئ على مستشفي حميات الزقازيق لمتابعة إنتظام سير العمل، والخدمة الطبية المقدمة للمرضي، رافقه الدكتور ياسر السويدى مدير إدارة المستشفيات، والدكتورة غادة شويخ مدير إدارة المعامل، ومحمود عبدالفتاح عضو المكتب الفني بالمديرية، وأثناء المرور على الأقسام الداخلية بالمستشفي تبين دخول عدد كبير من الزيارة بدون أية تذاكر.

وجه وكيل الوزارة مدير عام الشؤون المالية والإدارية بالمديرية بمخاطبة شركة الأمن، وفتح تحقيق مع أفراد الأمن بالمستشفي من خلال الشركة، وإحالة مسؤول التذاكر بالمستشفي للتحقيق بالشئون القانونية بالمديرية.

كما تفقد وكيل الوزارة قسم الإستقبال والطوارئ، والمعمل، وسكن الأطباء، ومختلف الأقسام الأخري، وكلف مدير إدارة المستشفيات بالتنسيق مع مدير الإدارة الهندسية بوضع تصور لتوسعة وتطوير ورفع كفاءة قسم الإستقبال بالمستشفي، كما كلف مديرة المعامل بوضع خطة وعمل دراسة كاملة لتطوير المعمل بمستشفى الحميات وذلك حرصاً منه على تقديم خدمة صحية أفضل لجميع المواطنين.