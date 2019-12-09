شكرا لقرائتكم خبر عن تسمم 19 شخصًا تناولوا «هريسة وزلابية» فاسدة من تاجر حلوى بسوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب 19 شخصًا بحالة إعياء شديد وقيء (تسمم غذائي)، عقب تناولهم «هريسة وزلابية» فاسدة من بائع حلوى بمدينة جرجا في جنوب محافظة سوهاج.

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وقال الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، إنه جرى تقديم الإسعافات اللازمة للمصابين وتقديم العلاج لهم، وصرح لهم بالخروج من المستشفى بعد التأكد من سلامتهم وتماثلهم للشفاء.

كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة جرجا، بوصول 19 شخصا إلى مستشفى جرجا المركزى مصابين بتسمم غذائي وحالة إعياء شديد وقىء، فانتقل إلى مكان البلاغ اللواء عبدالحميد أبوموسى، مدير المباحث الجنائية، وبسؤال المصابين أفادوا بتناولهم «هريسة وزلابية» من بائع حلوى بمنطقة الطرابشة بدائرة القسم، وتم ضبط البائع المتسبب في الواقعة والتحفظ على المضبوطات، وسحب عينات منها وإرسالها إلى معمل مديرية الصحة بسوهاج لتحليلها.

وتحرر بالواقعة المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتصرف.