شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه البحر الأحمر» تستضيف ورشة السلامة والصحة المهنية لمحافظات الصعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستضيف شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، ورشة عمل السلامة والصحة المهنية لمحافظات الصعيد الأحد المقبل، لمدة ٥ أيام للتدريب على مهارات السلامة والتعامل مع تسريب الكلور والعمل بأمان داخل الأماكن المغلقة.

من جهة أخرى، تقوم شركة مياه البحر الأحمر بتنفيذ دورات تدريبية في مجال السلامة والصحة المهنية بشكل دوري لجميع العاملين بالمحطات والروافع بجميع فروع الشركة التي تغطي جميع مدن المحافظة للتوعية، بضرورة الالتزام بالضوابط والاشتراطات المتبعة في الشركة بهذا الخصوص، وتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية.