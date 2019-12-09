شكرا لقرائتكم خبر عن وفد سياحي ياباني يزور المتحف القومي في الإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت إبتسام خليل مدير عام متحف الإسكندرية القومى، إن المتحف استقبل وفد سياحي ياباني، اليوم الاثنين، وذلك في اطار زيارة سياحية رسمية للمدينة الساحلية ضم 27 فرداً، مشيرة إلى أن الزيارة استمرت قرابة الساعة قام خلالها الوفد اليابانى بزيارة جميع أجنحة وأقسام المتحف القومى مثل اليونانى والمصرى والاسلامى، مبديا اعجابه الشديد بالتطوير الموجود في صالات العرض وانظمة الانذار والتأمين والاضاءة والطبيعة المخصصة للقطع المعروضة.

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وأوضحت «خليل» – في تصريحات لـ«المصري اليوم»- أن المتحف استقبل عدة زيارات مفاجئة خلال الأيام الماضية وذلك بهدف التعرف على تاريخ مصر من خلال تفقد الاجنحة الموجودة.

وأشارت إلى أن الوفد أبدى إعجابه الشديد بالمعروضات داخل المتحف خاصة أجنحة الحضارة المصرية القديمة والفرعونية والاثار الغارقة وكذا العصر الإسلامى.

وقالت مدير عام المتحف إن قطاع المتاحف انتهى من تصميم جدارية فنية لفراعنة المعابد والتي أقامها اعضاء قسم التعليم المتحفي في مدرسة ليسيه الحرية في اطار بروتوكول التعاون بين المتحف ومدرسة ليسيه الحرية وأيضا استكمال الورش الفنية المختلفة التي تتعلق بهذا الشأن لافتة إلى أن الجدارية تضمنت رسوما للملكة كليوباترا والمصريين القدماء على طول جدران المدرسة.

زيارة الوفد السياحى اليابانى للمتحف القومى في الإسكندرية

زيارة الوفد السياحى اليابانى للمتحف القومى في الإسكندرية

زيارة الوفد السياحى اليابانى للمتحف القومى في الإسكندرية