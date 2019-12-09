شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الجندي: نحترم الصحابة ولا نقدسهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن البعض ينظر للسلف على أنهم مقدسين أطهار أبرار لا يجوز مناقشة فعل من أفعال الصحابة، ولو تم مناقشة فعل من أفعال الصحابة تعامل على انك تتحدث في شيء مقدس.

وتساءل «الجندي»، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون» المذاع عبر فضائية «dmc»، الاثنين، هل الصحابة هم أشخاص محترمون أم آلهة؟ «إحنا بنحب الصحابة ونكبرهم ولا بنعبدهم ونقدسهم؟».

وأكد ضرورة رفض أي تقديس للصحابة دون النظر للجعجعة وحملات السوشيال الميديا، وهذا القطيع والعالم الضبابي الذي لا يفهم شيئًا، مشددًا على ضرورة أن نلتزم بأمانة النقل وعفة اللفظ في الحديث عن الصحابة.