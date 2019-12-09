شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الخليج 365 لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم الاثنين، على رأسها، الرئيس عبد الفتاح السيسى يؤكد لوزير دفاع الجبل الأسود ضرورة معالجة الجذور الرئيسية للإرهاب.

السيسى يؤكد لوزير دفاع الجبل الأسود ضرورة معالجة الجذور الرئيسية للإرهاب

الصحة: سد احتياجات المواطنين من التطعيمات المختلفة والأرصدة كافية

البنك المركزى: 50 مليار جنيه للتمويل العقارى لشقق 150 متر بقيمة 2.2 مليون جنيه

الرقابة الإدارية: أعدنا للدولة 9.3 مليار جنيه من كشف المخالفات ومكافحة الفساد Advertisements

رئيس الوزراء يتابع إجراءات تطبيق الحد الأدنى للأجور وتسوية النزاعات الضريبية

رفع الجلسة العامة للبرلمان بعد الموافقة على 9 قوانين تخص الغاز والبترول

ارتفاع أسعار الذهب جنيهين اليوم.. وعيار 21 يسجل 660 جنيها للجرام

الأرصاد: سقوط أمطار على السواحل الشمالية غدا.. والصغرى بالقاهرة 15 درجة

صالح جمعة ينتظم فى مران الأهلي بعد تعافيه من إصابة الضامة

الزمالك يعرض على "فتح الله" منصب مدير الكرة بالنادى

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.