شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى يوجه بإنجاز مشروعات قناة السويس.. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع، الصادر غدا الثلاثاء، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها، الرئيس عبد الفتاح السيسى يوجه بإنجاز مشروعات قناة السويس.. الرئيس يتابع مع الفريق أسامة ربيع الموقف التنفيذى الخاص بعملية التطوير الجارية فى الهيئة وإعادة هيكلة الشركات التابعة.





واقرأ أيضا فى الخليج 365 غدا..ـ «الخليج 365» تواجه وزير القوى العاملة حول توظيف الشباب.. سألناه عن مشكلة البطالة فأجاب: معدلها انخفض إلى 7.8%.. عن المتلاعبين بالعمالة فى الخارج فأجاب: نواجه سماسرة العقود الوهمية.. عن الصف الثانى من القيادات فأجاب: نسعى لإعداد قيادات شابية

ـ السيسى يوجه بإنجاز مشروعات قناة السويس.. الرئيس يتابع مع الفريق أسامة ربيع الموقف التنفيذى الخاص بعملية التطوير الجارية فى الهيئة وإعادة هيكلة الشركات التابعة





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